C'è il processo in aula, imputato tenta di lanciarsi dalla finestra

Ha tentato di scavalcare la finestra, ma è caduto all'indietro ed è stato portato in ospedale. Momenti di apprensione in un'aula del Tribunale di Bologna, dove ieri pomeriggio un imputato in un caso di bancarotta fraudolenta relativa a un noto crac milionario, ha cercato di buttarsi dal secondo piano dell'edificio, mentre in aula era in corso il dibattimento.

Il pubblico ministero aveva appena finito la requisitoria dell'accusa, nella quale per l'imputato erano stati chiesti 4 anni di reclusione e una serie di interdizioni. Di lì a poco il tentativo di salire sulla finestra, probabile anticipo di un gesto estremo. Dopo l'episodio l'udienza è stata sospesa, e l'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti.