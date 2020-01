Entra in due banche con parrucca e cutter, ma le rapine sfumano

Doppio tentativo di rapina in banca nella mattinata di ieri, ma i colpi questa volta non sono andati a segno in entrambi i casi. A essere state prese di mira sono state due filiali della cassa di risparmi di Ravenna, una in via Massarenti e una in via Ferrarese.

I tentativi-fotocopia, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, che si sta occupando delle indagini, si sono svolti con il medesimo copione. Un uomo, con parrucca e cutter è entrato in filiale e ha minacciato cassieri e dipendenti, ma in entrambi i casi le potenziali vittime non hanno ceduto alle richieste del soggetto, costringendolo anzi ad allontanarsi.

Non è sempre andata così: nella filiale di via Massarenti una rapina con le stesse identiche modalità, nel novembre 2019, andò a segno. Questa volta però le contromisure adottate dall'istituto di credito sono risultate più efficaci così da costringere l'uomo a rinunciare ai suoi intenti. Ora la polizia è al lavoro per dare una identità al soggetto in questione. Non è escluso che gli episodi siano stati commessi dallo stesso uomo.