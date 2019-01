Condannato per tentata violenza ma latitante da anni, 30enne in manette

Era latitante dal 2017 B.O. 30enne cittadino ghanese arrestato ieri dalla Polizia di Reggio Emilia durante un intervento in un capannone dismesso delle ex Officine reggiane vicino il centro della cittadina emiliana. A riportare la notizia è l'Ansa.

L'uomo sarebbe stato vittime di una aggressione all'interno degli stabili abbandonati, ma da un ulteriore accertamento sulla sua identità ha fatto emergere che a suo carico era pendente una condanna in via definitiva per una tentata violenza sessuale avvenuta nel 2009, ai danni di una cittadina bulgara allora 40enne. Il tentato stupro avvenne al parco Talon di Casalecchio. L'allora 19enne, dopo essere stato arrestato, era riuscito anche a evadere dal carcere dove era rinchiuso, venendo poi catturato a Milano qualche giorno dopo.