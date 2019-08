Molinella: s'intrufola in un'abitazione per rubare, sorpreso sulla finestra

Si è intrufolato in un'abitazione convinto di riuscire a rubare qualcosa, ma si sbagliava di grosso. Nei guai è finito un uomo, di origine calabrese e classe 80, fermato e arrestato dai carabinieri.

E' successo questa notte in via Costa a Molinella, dove il 39enne era entrato da un infisso. Il proprietario dell'appartamento però, era in casa, e sentiti dei rumori si è svegliato. Dopo aver capito cosa stava accadendo, ha iniziato a urlare allertando subito le forze dell'ordine.

Una pattuglia dei carabinieri è immediatamente giunta sul posto, e ha beccato l'uomo su una finestra, mentre tentava di scappare. Immediatemnte il 39enne è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato, e questa mattina è comparso davanti al giudice per essere giudicato con rito di direttissima.