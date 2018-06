Via San Vitale, ladri immortalati mentre tentano un furto

Le videocamere di sorveglianza della pizzeria La Rustica hanno ripreso tutta la scena, immortalando le azioni di due uomini che si fermano davanti all'ingresso con la chiara intenzione di forzare la serratura ed entrare nel locale per fare bottino. Lo racconta Il Resto del Carlino, che ha parlato anche con il titolare dell'attività già presa di mira, Angelo Iannizzi.

Questa volta il colpo non è andato a segno (i fatti risalgono alla notte fra mercoledì e giovedì), ma altre tre sì e comunque restano i danni alla porta. Iannizzi parla di una situazione difficile e, per quanto riguarda questo ultimo episodio, si dice fiducioso perchè nei video i soggetti si vedono bene in faccia mentre armeggiano e tirano calci al vetro dell'ingresso"