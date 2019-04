Stacca un orecchio a morsi al rivale in amore: condannato a 5 anni

5 anni e 10 mesi per duplice tentato omicidio, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento. E' quanto dovrà scontare un cittadino marocchino di 31 anni che ad agosto, dopo dopo aver sorpreso la sua fidanzata con un altro uomo, ha picchiato entrambi con una spranga e staccato a morsi un pezzo di orecchio del 'rivale'. L'udienza davanti al gup del Tribunale di Bologna lo ha condannato, con il rito abbreviato: la Procura aveva chiesto 7 anni e 4 mesi.

L'episodio a Cadriano

La Polizia era stata chiamata dai vicini di casa. A notare l'auto, una Ford, anche gli uomini della volante, che tentano di entrare nell'appartamento nel quale vive una giovane bolognese, ma trovando la porta bloccata. Per questo è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che riescono ad aprire rivelando così uno scenario raccapricciante: sangue in tutta la casa, segni della lotta, due giovani, un uomo e una donna, sono a terra. Feriti.

Il ragazzo, trentenne bolognese, oltre all'orecchio staccato, ha la mandibola rotta, come anche il braccio e la gamba destra, mentre la ragazza riporta diverse contusioni e perde sangue (poi le saranno diagnosicati anche la rotture dello scafoide e la frattura a una mano): immediata la corsa verso gli ospedali Sant'Orsola e Maggiore. Per entrambi 30 giorni di prognosi.

L'autore del pestaggio, avvenuto con una spranga, è l'ex fidanzato della donna, italiana sulla trentina d'anni, che all'ingresso degli agenti nell'appartamento tenta una fuga dalla finestra, fallita. Nato in Marocco nell'87, è stato arrestato per tentato omicidio, danneggiamento aggravato e violazione di domicilio. Irregolare, ha dei precedenti per droga.