Tentato omicidio a Vergato: prima chiede il sale, poi accoltella la vicina di casa

Otto coltellate, che la hanno raggiunta alle braccia e all'addome. Così è stata soccorsa una donna italiana di 54 anni, nei momenti successivi a una aggressione a mano armata per la quale è stato arrestato il suo vicino di casa di 48 anni.

I Carabinieri sono stati chiamati assieme al 118 dalla vicina di casa dei due, all'interno di uno stabile in Piazza 25 aprile, intorno alle 19 di sabato sera. Davanti ai militari la donna con un filo di voce ha raccontato l'accaduto ai militari della compagnia di Vergato al comando del Maggiore Sabato Simonetti che, dopo avere soccorso la 54enne e averla affidata alle cure dei sanitari, sono andati a bussare alla porta del vicino di casa.

Dopo qualche minuto di trattativa è stato lo stesso 48enne ad aprire la porta, ma ammutolendo subito dopo. I Carabinieri hanno trovato l'arma del potenziale delitto, ancora mezza sporca di sangue, in balcone. Dopo avere perquisito la casa, senza esito, i militari hanno quindi ammanettato il 48enne e lo hanno portato in caserma.

Ora l'uomo, incensurato, risulta normalmente impiegato come operaio in una ditta di Sasso Marconi. Separato da qualche tempo, è in carcere e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

Ignoti sembrano essere i motivi del gesto: secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'arma, poco prima dell'aggressione il 48enne ha suonato alla porta della vicina, chiedendole del sale: richiesta normalmente accolta. Poco dopo però il 48enne ha nuovamente bussato alla porta della dirimpettaia e, non appena la 54enne ha aperto lui le si è scagliato addosso, colpendola con il suo coltello da cucina.

Secondo quanto ricostruito fino a ora i due non si conoscono se non per normali rapporti di vicinato. Lei, nubile e operaia impiegata presso un'azienda di Gaggio Montano, è stata dimessa la mattina di lunedì con 35 giorni di prognosi dall'ospedale di Porretta, nel Comune di Alto Reno Terme.