'Tentò di avvelenare la moglie': 54enne verso il processo

Farmaci in dosi massicce nel succo di frutta. Sarebbe questo il metodo utilizzato da un 54enne per tentare di uccidere la moglie 50enne, fatto per il quale ora l'uomo rischia il processo.

I fatti risalgono al luglio 2017. In un primo momento la Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il Gip ha però disposto un approfondimento investigativo, circostanza che ha fatto emergere particolari a sostegno di quella che poi si è trasformata in accusa.

Dopo l'intossicazione dei farmaci, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe caduta in un sonno profondo, non soccorsa in alcun modo dal marito, che anzi si sarebbe preoccupato di rassicurare al telefono la madre di lei, che cercava di contattare la figlia. Portatasi a casa della figlia però è emerso piano piano il quadro dell'emergenza, fino alla chiamata al 118 e al ricovero in ospedale. Del caso ora si occupa il pm Antonello Gustapane. La difesa è in carico agli avvocati Massimo Leone e Maria Beatrice Berti, mentre Alessandro Veronesi rappresenterà la vittima.