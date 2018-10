Tentato omicidio, lesioni e simulazione di reato: 24enne condannato a 6 anni di carcere

Condannato a 6 anni e 5 mesi per tentato omicidio, lesioni aggravate e simulazione di reato, a distanza di tre anni la pena è diventata definitiva. Così un 24enne cinese, già sottoposto agli arresti domiciliari, è finito in carcere. A presentargli l'ordine di carcerazione - come riporta PadovaToday - emesso dalla tribunale di Bologna, i carabiniri di Casalserugo giovedì sera lo hanno raggiunto nel suo appartamento nel padovano, dove il giovane era domiciliato e stava scontando i domiciliari per evitare che si rendesse irreperibile.

Il 24enne rimarrà nel penitenziario per parecchio tempo a causa della condanna per i gravi reati di cui si è macchiato nel 2015 a Bologna, appena 21enne.