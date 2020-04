Coronavirus, Bonaccini: "Dati migliorano, continuiamo così. Presto altri 150 posti terapia intensiva"

Il governatore dell'Emilia-Romagna annuncia la predisposizione di altri 150 posti di terapia intensiva. "Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, nei prossimi giorni verrà qui in Emilia-Romagna per fare il punto della situazione.

Presenteremo un progetto che permetterà nelle prossime settimane di avere altri 150 posti di terapia intensiva che servano anche per il futuro, quando il tutto sarà superato", ha spiegato Bonaccini ieri pomeriggio all'Aeroporto di Bologna per accogliere i 20 infermieri assegnati dalla Protezione civile alla regione dei 52 arrivati per prendere servizio in Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna. "Non in luoghi distanti dagli ospedali, ma di fianco agli ospedali per permettere al personale sanitario di non doversi spostare, ma di essere già sul luogo di lavoro", anticipa il presidente.

"Oggi (Ieri ndr) è il sesto giorno consecutivo in cui i dati migliorano, se si può usare questa parola. Migliorano perché l'aumento dei contagiati complessivi è il più basso finora registrato. Per il terzo giorno consecutivo è sotto al 4%. Gli accessi ai pronto soccorso stanno calando costantemente così come il numero di malati gravi. Nei posti di terapia intensiva si comincia a tirare il fiato".

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, stila l'ultimo bilancio dell'emergenza in regione. "Dobbiamo continuare così, non è vinto nulla, ma siamo sulla strada che dimostra che non è vero che i comportamenti individuali non contino quanto la straordinaria professionalità degli operatori sanitari e di quelli che permetto al paese di essere aperto là dove serve", ammonisce il governatore. "Dobbiamo continuare e immaginare come si potrà riprendere, quando ci diranno che si potrà", conclude. (Dire)

