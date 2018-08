Fa shopping con il padre, una "mano" si infila nella sua borsa

Ora di pranzo, negozio di abbigliamento Terranova di via Indipendenza: un papà e la figlia fanno shopping durante il loro viaggio in Italia dall'Olanda. L'uomo a un certo punto nota che una giovane donna aveva infilato una mano nella borsa della figlia e dà l'allarme: è a quel punto che interviene la Polizia denuncia la 29enne bulgara, il cui curriculum conta già dei precedenti per furto e rapina.