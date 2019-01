La terra trema: scossa di terremoto avvertita a Bologna e provincia

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita nel bolognese. La stima provvisoria dell'Ingv identifica il movimento tellurico nella zona al largo 11 km dal litorale di Ravenna, ad una intensità tra i di approssimativamente 4.6 gradi della scala richter e a una profondità di circa 25 Km. Al primo evento ne è seguito uno di minore intensità, 3.0 localittato nei dintorni di Cervia.

La terra ha tremato per alcuni secondi intorno a mezzanotte di oggi, martedì 15 gennaio 2019. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita, soprattutto ai piani più alti in tutto il bolognese, da Imola alla Valsamoggia. Anche Veneto e Marche hanno avvertito il terremoto.