Terremoto e 'bufale', dirigente INGV: "Non esistono eventi che li annuncino"

La scossa di terremoto dello scorso 15 gennaio -con epicentro nel ravennate e valutata con una intensità pari a 4.6 gradi della scala Richter- è tornata a farci parlare di zone sismiche, rischi, esistenza o meno di fenomeni precursori , ecc. Sul web sono rimbalzati, puntualmenti, dubbi e congetture. In diversi ad esempio si sono chiesti se ci fosse relazione tra fenomeni atmosferici (quell'aria calda anomala per il mese di gennaio...) e il sisma. Per fugare ogni dubbi lo abbiamo chiesto ad Andrea Morelli, dirigente di ricerca della Sezione INGV di Bologna, che ci ha dato il punto di vista scientifico.

Terremoto e caldo atipico, nessun nesso

Secondo Morelli non ci sono dubbi: «I terremoti non hanno nessun fenomeno precursore, così come confermano le ricerche. Non c'è influenza alcuna insomma fra il clima e quello che accade a 25 km sotto terra... Non esistono eventi di alcun tipo che li anticipano o li annunciano e questo è ampiamente dimostrato con dati statistici: anche la voce che gli animali sentirebbero "qualcosa" non ha fondamenta scientifiche».

Altre 'bufale' sul terremoto

Ci sono altre "false informazioni" o "bufale" da smentire a proposito di terremoti? «Una cosa che si dice spesso è che gli edifici costruiti su terreni sciolti (quindi sabbiosi, sedimentari...) siano meno soggetti ai movimenti, ma è vero esattamente il contrario perchè è qui che gli eventuali fenomeni sismici si sentono in modo amplificato».

Zone sismiche, la mappa

Per ciò che riguarda le mappe delle zone sismiche: «La mappa resta quella pubblicata nell'aprile 2006 e che assolutamente valida e considerata per le normative regionali».