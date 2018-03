Terremoto, scossa di 3.9 in Emilia Romagna: epicentro tra Forlì e Cesena

In Emilia Romagna la terra è tornata a tremare. E' successo ieri notte, alle 22.50. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ad una profondità di 8km nel comune di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena.

L'epicentro è stato localizzato dai sismografi a 5 chilometri sud-est a Santa Sofia, nella zona di Spinello, a 7 chilometri da Bagno di Romagna e a 9 chilometri da Galeata. La scossa, è stata percepita in buona parte della Romagna. Diverse le chiamate giunte al 115, ma solo per informazioni, non vi sarebbero state richieste di soccorso, come riporta ForlìToday.

For