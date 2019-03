Terremoti, scossa nel bolognese: epicentro a Dozza imolese

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è stato segnalato nella zona: 2 km NW Dozza, nell'imolese all'una della scorsa notte. Le coordinate geografiche, come precisa l'INGV sono: (lat, lon) 44.37, 11.62 e la profondità di 35 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. I terremoti con magnitudo fino a 4 sono quasi impercettibili, se non dagli strumenti o in condizioni particolari.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

I tempi del monitoraggio dell'INGV:

In 2 minuti da un evento è possibile avere una prima stima della posizione dell’epicentro, della profondità e della magnitudo del terremoto. Questa valutazione avviene in modo automatico e si basa sui dati inviati dalle stazioni sismiche più vicine all’evento.

In 5 minuti sono invece disponibili i sismogrammi di tutte le stazioni della Rete Sismica Nazionale interessate dal terremoto. In questo caso la stima, sebbene ancora automatica, risulta essere più precisa. I sismologi della Sala Operativa di Monitoraggio Sismico valutano velocemente queste stime, analizzano i dati, individuano i tempi con cui le onde P ed S arrivano alle diverse stazioni ed elaborano una localizzazione ed una magnitudo estremamente precise che vengono comunicate al Dipartimento della Protezione Civile entro 30 minuti dall’evento (in media dopo circa 10-15 minuti).