Terremoto in Sicilia, da Bologna a casa per Natale: "Svegliato dalle oscillazioni della casa"

Una scossa di magnitudo 4.8 è l'intensità del terremoto che questa notte alle 3.18 ha colpito la Sicilia, in particolare il catanese: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Sarebbero una decina i feriti.

Fra i testimoni dell'evento anche Davide Pappalardo, siciliano di nascita e bolognese di adozione, che anche in luce delle sue doti letterarie (è autore fra l'altro del romanzo "Milano Pastis", la cui ispirazione deve molto alla nostra città) ha saputo raccontare quei momenti di scompiglio e disorientamento.

«All'inizio non capisco. È come se qualcuno stesse scuotendo il mio letto. Poi la casa comincia ad oscillare, come se fosse un corpo unico che balla a destra e a sinistra. E capisco. Sono le 3.20 del 26 dicembre. È il terremoto. È forte ma non dura tanto. Sono ad Acireale per trascorrere qualche giorno in famiglia, nella mia terra d'origine e vengo svegliato dalle oscillazioni della casa». A raccontare le scosse che questa notte hanno interessato la zona a nord di Catania Davide Pappalardo.

«Forse perché è notte, forse perché è forte, la scossa mi richiama alla mente quella che ha colpito l'Aquila e che ho avvertito all'epoca da Roma. Mi accorgo che non ha per fortuna la stessa intensità. Per fortuna, lo ripeto, perché una magnitudo superiore potrebbe produrre danni ben più pesanti di quelli di oggi. Nella zona jonico-etnea ci sono molte case antiche e un terremoto più forte avrebbe effetti preoccupanti. Speriamo che l'Etna adesso si limiti a dare spettacolo con fenomeni parossistici e la smetta di far paura».