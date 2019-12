Terremoto Mugello, traffico treni sospeso

Dopo la scossa di terremoto di questa notte sul versante toscano dell'Appennino, Rfi informa che dalle 4.35 il traffico ferroviario sulle seguenti linee AV Bologna - Firenze, Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Porretta Terme - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza, Firenze - Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze - Roma fra Firenze e Valdarno, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. In corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.

