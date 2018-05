Arrestato per finanziamento ai terroristi, la moglie: 'Ha combattuto, ma mai mandato soldi'

I soldi? Servivano per aiutare la sua famiglia. Ne è convinta la moglie di C.A., 39enne siriano arrestato ieri all'alba dalla Guardia di Finanza perché sospettato di essere un nodo della rete informale che riforniva di denaro personaggi affiliati alla rete di ribelli anti Assad di stampo jihadista Al Nusra.

La donna, intervistata da Il Resto del Carlino, ammette che suo marito "non ha mai negato di essere stato in Siria e di aver combattuto. Lui combatteva per la sua famiglia, contro le milizie di Assad. Questo perché noi siamo sunnisi e loro sciiti". E ancora: "Tutti in SIria combattono, e tutti hanno un'arma".

Nel merito delle accuse rivolte al marito la donna, 32enne, si mostra sicura: "Mandava soldi solo per aiutare la mamma e la sorella" e aggiunge: "Non è un fondamentalista: a lui piaceva andar a ballare, e io al mare giravo in bikini".