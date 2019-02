Blitz anti-terrorismo a Torino, radio locale: "Un fermo anche a Bologna"

Ci sarebbe anche un arresto a Bologna nell'ambito del blitz della Polizia all'alba in un noto e storico centro sociale occupato torinese di area anarchica. Nell'ambito di questa operazione sarebbero stati eseguiti quattro fermi -di cui almeno uno notificato a Bologna- per reati riconducibili all'associazione per delinquere a scopo di eversione. A darne notizia è la radio antagonista torinese Blackout. (Leggi la notizia completa su Torinotoday)

[Notizia in aggiornamento]