Ricercato dopo condanna per terrorismo, è passato anche da Bologna

E' stato arrestato nei giorni scorsi in Germania H.N., 26 anni, cittadino afgano condannato a cinque anni di reclusione in appello per terrorismo internazionale dalla Corte d'assise di appello di Bari, ma il 26enne è passato anche da Bologna, durante la sua breve latitanza. Di stanza nel capoluogo pugliese e libero da fine giugno scorso dopo una sentenza di primo grado di assoluzione, l'afgano ha poi preso un volo per Parigi pochi giorni dopo la sentenza di appello, il 5 luglio scorso, il cui verdetto ribaltava le sorti del 26enne.

Tuttavia all'atterraggio a Parigi, l'uomo era stato rimandato indietro poiché il suo nome era stato inserito nelle liste Shenghen delle persone pericolose. Di qui, atterrato al Marconi di Bologna, H.N. ha poi riparato di nuovo nella sua città di residenza abituale, ma di lui si sono presto perse le tracce. In seguito a questo tentativo di espatrio, interpretato come un tentativo di fuga all'estero, è stato chiesto il carcere. Misura infine accordata a fine luglio, ma ormai il 26enne era irreperibile.

L'uomo è stato rintracciato nei giorni scorsi in germania e arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo. Il 26enne ha chiesto in terra tedesca l'asilo politico.