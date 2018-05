Blitz antiterrorismo delle Fiamme Gialle, un arresto nel bolognese

C'è anche un arresto nel bolognese nel bilancio del blitz antiterrorismo condotto questa mattina all'alba, una operazione che ha coinvolto Fiamme Gialle e Polizia e che ha fatto scattare le manette per 14 persone, tutte in vario modo legate a due reti transnazionali -secondo quanto ricostruito dagli inquirenti- che riciclavano e finanziavano la lotta armata filoqaedista in Siria. Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva

Sotto la regia delle Dda e delle Procure di Brescia e Cagliari gli uomini dello Scico hanno smantellato quella che gli inquirenti ritengono essere una rete di fiduciari che nel tempo avrebbero movimentato circa due milioni di Euro, con destinazione il finanziamento e l'equipaggiamento di milizie armate antigovernative di matrice jihadista.

Il ramo 'bolognese' dell'operazione, che ha contato arresti e perquisizioni anche in Lombardia, Veneto, e Sardegna, vede in un cittadino siriano, impiegato per due mesi in una azienda di Crespellano, accusato di essere un Foreign Fighter.

Il baricentro dell'organizzazione è stato individuato tra Como, Lecco e la Brianza. Sin da subito, l’attività investigativa ha consentito di delineare, accanto all’esistenza di una struttura criminale di origine islamica stanziata in Brianza ed attiva nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Europa, una incessante attività di raccolta e di trasferimento di denaro - anche attraverso il canale non convenzionale “Hawala” - organizzata in maniera stabile attraverso numerosi “contatti” presenti nei Paesi interessati alle

movimentazioni.