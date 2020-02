Terrorismo, arrestato un 25enne: indagine della procura

Diverso materiale informativo, tra cui file contenenti manuali per gestire una eventuale guerriglia urbana, lezioni e tattica di combattimento, preparazione di ordigni artigianali, ma anche proclami sul Isis e martirio. Sono questi i contenuti dello smartphone di un 25enne, cittadino tunisino, arrestato per terrorismo ieri dalla digos e dalla polizia postale a Busseto, in provincia di Parma. A riportare la notizia è l'Ansa.

Le procure della città emiliana e quella di Bologna ora accusano il 25enne autoaddestramento e attività con finalità terroristica, anche internazionale. L'indagine, sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, sarebbe avviata da mesi, e del caso a Bologna si sta occupando la pm Antonella Scandellari. Il giovane è difeso dal legale Roberto Filocamo.