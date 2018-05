Espulso per terrorismo, Lega all'attacco su spazi a comunità islamiche

Lega all'attacco sul fronte dell'immigrazione. La recente esplusione per terrorismo all'aeroporto di Bologna offre lo spunto ai consiglieri comunali del carroccio per tornare sulla tema dell'integrazione.

Nel mirino della Lega ci sono gli spazi di aggregazione della comunità islamica, e la polemica prende spunto dal fatto che il 40enne espulso avrebbe attivamente partecipato ad attività di una associazione culturale nel foggiano, poi smantellata con l'accusa di essere luogo di reclutamento.

"Ci troviamo invasi da moschee, imam e luoghi d'incontro troppo spesso tollerati, se non accettati e promossi dalla sinistra, dove all'interno se va bene si professa il diritto islamico di famiglia e la sharia e nei casi peggiori il terrorismo" chiosa la senatrice Borgonzoni in una nota, che annuncia: "In comune a Bologna proverò per l'ennesima volta a convocare una commissione per interloquire con la comunità islamica e le sue vare realtà, fino a oggi sempre dimostratesi refrattarie al confronto consiliare

Il consigliere Umberto Bosco incalza su Facebook invece prendendo spunto dalla vicende di Youssef Zaghba, il ragazzo di seconda generazione triste co-protagonista dell'attentato di Londra: "È ora che le istituzioni capiscano che concedere spazi e riconoscimenti alla religione islamica e ai suoi sedicenti rappresentanti è controproducente".