Terrorismo, arrestato 25enne: vita solitaria tra foto e video inneggianti la jihād

Emergono altri dettagli sull'arresto del cittadino tunisino di 25 anni, accusato del reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo (270-quinquies, comma 1, codice penale), introdotto nel 2015.

La Procura di Bologna, nell’ambito di una indagine portata avanti dalla Polizia postale di Bologna e di Perugia e dalle Digos di Bologna e Parma e diretta dal Procuratore Capo, Giuseppe Amato e dal Sostituto Procuratore, Antonella Scandellari, ha emesso, il 10 febbraio un provvedimento di fermo, eseguito il giorno seguente e convalidato dal Gip del Tribunale di Parma.

Sono stati rilevati gravi elementi indiziari a carico dell’indagato nonché il pericolo di fuga in seguito ai vari viaggi compiuti dal 25enne in Tunisia, spostamenti del tutto leciti poiché è in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia.

L'attività di monitoraggio è partita a gennaio del 2019 attraverso le analisi dei contatti telefonici (tabulati, Whatsapp, telegram e facebook) con attività sotto copertura.

Vita solitaria in campagna

Il giovane incensurato e regolare in Italia, dove vive da 10 anni con regolare contratto di lavoro presso i cantieri edili, non frequentava centri di aggregazioni o moschee e faceva vita ritirata nelle campagne del parmense, dove a seguito di una perquisizione è stato sequestrato materiale cartaceo e informatico. Ritenuto abbastanza esperto dei canali e delle comunicazioni web, gli inquirenti hanno dovuto dimostrare che i suoi contatti con gruppi WhatsApp come “gli estranei”, il cui logo mostrava un’immagine rappresentativa dello Stato islamico, con lo scopo anche di scambio di messaggi propagandistici, “i canti dello stato islamico” e “l’esercito del califfato”, di 71 canali esteri Telegram, oltre alla consultazione di numerose pagine web inneggianti la guerra santa, non fosse solo curiosità o fanatismo, ma desiderio di diventarne parte attiva, ovvero combattere nelle aree di guerra, come, secondo gli inquirenti, avviene nella maggioranza dei casi.

Il 25enne, nel tempo, aveva modificato l’immagine del proprio profilo Whatsapp con una foto raffigurante tre fucili mitragliatori automatici (AK47).

Le indagini, conseguentemente affidate alla Procura di Bologna in ragione della competenza territoriale, hanno permesso di acquisire ulteriori elementi sulla personalità dell’uomo, consentendo di individuare altri due profili Facebook a lui ricollegabili, dai quali si rilevava una sua spiccata inclinazione alla cultura dello Stato islamico e alla lotta armata, con "like" e iscrizioni a pagine dedicate.

La perquisizione

Sono stati sequestrati un cellulare e diversi documenti ritenuti di notevole valore investigativo. Nello smartphone sono state trovate migliaia di immagini che ritraggono scene di guerra nei territori mediorientali ed esecuzioni capitali, oltre a 40 video scaricati in meno di due mesi aventi come "colonna sonora" inni religiosi: si tratta di materiale esplicativo delle varie tecniche operative utilizzate da gruppi jihādisti nonché istruzioni per il confezionamento di ordigni artigianali con materiali di facile reperibilità. Presenti anche schede con “consigli” illustrati per realizzare bombe molotov e ANFO (miscela di nitrato d’ammonio, fertilizzante, e carburante), su tecniche di combattimento e raccomandazioni per evitare la cattura, tecniche per liberarsi da un ammanettamento, nonché metodi per occultare un cadavere, di disarmo e difesa da minacce armate. I contatti telefonici erano perlopiu internazionali, con Tunisia, Algeria, Filippine, Yemen, Gran Bretagna, Stati Uniti.

I documenti cartacei hanno dimostrato, secondo gli inquirenti, la crescente radicalizzazione dell'uomo, essendo stati rilevati evidenti segni di adesione ed esaltazione della jihad e del martirio in omaggio ad Allah.

Alla luce di detti elementi il GIP del Tribunale di Parma, ha convalidato il Fermo della Procura di Bologna ed applicato nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere sostenendo che “… Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato in ordine al delitto di cui all’art. 270 quinquies c.p.”, che “.. abbia

realizzato comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di terrorismo di cui all’art. 270 sexies c.p.” e che “…deve essere valutata quale concreta, specifica ed inequivocabile condotta dell’indagato tesa ad auto-addestrarsi per realizzare un programma terroristico proposto dalle molteplici strutture jihādiste affiliate

all’ISIS…”.