Regionali, code all'ufficio elettorale del Comune

A dieci giorni esatti dalla tornata elettorale in Emilia-Romagna, i cittadini bolognesi si preparano (per tempo) a votare. In questi giorni infatti si registrano le prime code all'ufficio elettorale di piazza Liber Paradisus 9/3, per ritirare le tessere in vista di domenica 26, giorno in cui si deciderà l'elezione del presidente della Regione. Attualmente l'ufficio segue l'orario "standard", da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

Dalla prossima settimana però, quella precedente al voto, ci sarà apertura straordinaria da martedì 21 a venerdì 24 gennaio dalle 8.30 alle 17.30. Sabato invece l'ufficio sarà aperto sabato dalle 8.30 alle 18, e infine domenica, giorno del voto, "maratona" dalle 7 alle 23. (Dav/ Dire)