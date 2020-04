Coronavirus, lavoro no stop in laboratorio: test su mascherine di 60 aziende

Il laboratorio allestito dal Policlinico Sant'Orsola e dall'Università per testare le mascherine chirurgiche delle aziende che hanno deciso di riconvertire la produzione, lavora il doppio in questi giorni: lavoro no stop dalle nove di mattina alle otto di sera. Con loro collaborano anche altri atenei per alcuni test collegati: sono infatti tantissime le richieste e i test da fare.

Nei primi dieci giorni di attività, come riporta l'agenzia Dire, il laboratorio bolognese ha ricevuto circa 200 richieste di informazioni da parte di imprese interessate e 60 ordini di test da aziende di tutta Italia, di cui un terzo emiliano -romagnole. Metà dei prodotti testati finora è stata scartata perché non ha superato i test preliminari.

Tra quelle che invece sono state validate e sono in attesa solo del via libera definitivo, che dovrebbe arrivare domani, ci sono le mascherine prodotte da Automobili Lamborghini (pronta a farne mille al giorno) e quella di una startup legata all'Ateneo bolognese.

A fare il punto della situazione è Francesco Violante, docente dell'Alma Mater e direttore della Medicina del lavoro del Policlinico Sant'Orsola. "Abbiamo in funzione due laboratori – spiega Violante parlando alla Dire – uno al dipartimento di ingegneria civile (Dicam) e uno al Sant'Orsola, con due linee di test per ogni laboratorio. Finora abbiamo ricevuto richieste di informazioni da 200 aziende e ordini di test da 60 imprese. Abbiamo eseguito le analisi preliminari su una dozzina di prodotti e la metà sono state scartate perché non hanno superato i test iniziali. Altre le abbiamo in lavorazione e contiamo a breve di validare le prime". In media, servono almeno otto giorni per dare l'ok definitivo. A stretto giro dovrebbero dunque ricevere il via libera i primi prodotti".

"Le mascherine Lamborghini hanno passato tutti i test ed entro domani chiudiamo definitivamente – conferma Violante – con loro anche una startup che da tempo collabora con l'Alma Mater di Bologna nel campo dell'elettronica industriale e che ha proposto una mascherina in materiale durevole, che può essere quindi sanificata e riutilizzata".

Quali sono i test sulle mascherine

Si fanno quattro tipi di test: il primo per misurare l'ostacolo alla respirazione della persona che la indossa, per motivi di comfort; il secondo invece serve per capire la capacità della mascherina di filtrare i batteri. La protezione, infatti, come spiega il docente, deve riuscire a fermare almeno il 95% dei batteri che diventa il 98% per gli operatori sanitari.

Il test più lungo, della durata di una settimana, è invece quello dedicato alla verifica della presenza di microorganismi. La mascherina viene bagnata con un liquido ad hoc per valutare la carica di microorganismi totali che possono svilupparsi sul materiale. Ultimo, ma non per importanza, il test sulla resistenza della mascherina agli schizzi di sangue sintetico, a tre livelli di pressione.

