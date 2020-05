Test sierologici per aziende e privati: via libera della Regione

In Emilia-Romagna si potranno fare test sierologici, sia per le aziende che per i privati. E' il doppio fronte di aperttura che è arrivato dalla regione Emilia-Romagna, all'indomani della compilazione della lista dei test autorizzati nell'affidabilità per viale Aldo Moro.

Naturalmente vi saranno alcuni paletti ma -almeno sulla carta- di facile accesso. Per le imprese, dalla prossima settimana basterà una semplice autocertificazione, nella quale deve essere indicato il laboratorio scelto tra quelli autorizzati della Regione, potranno dare corso immediatamente all’effettuazione dei test per effettuare lo screening ai propri lavoratori, naturalmente presso i laboratori autorizzati.

Per i privati cittadini occorrerà invece l'impegnativa del medico curante per chiedere la prescrizione del test, che poi dovrà essere effettuato presso i laboratori autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

“Abbiamo di fronte a noi- spiega l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini- un orizzonte che ci spinge a prendere decisioni che vadano rapidamente incontro alle esigenze di imprese e cittadini. Ma sempre in un ambito di sicurezza e di correttezza clinica. Eliminare per le imprese le autorizzazioni ai test ai collaboratori, sostituite da una autocertificazione, e consentendo ai cittadini di accedere in modo corretto allo screening sierologico, credo dimostri, ancora una volta in modo concreto, l’impegno della Regione alla lotta al flagello con il quale stiamo facendo i conti e alla ripresa della vita normale, pur dovendo forzatamente convivere con il virus”.