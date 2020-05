Test sierologici, tutto pronto all'Unipol Arena si aspetta ok Comune

I laboratori sono pronti, ma ci vorrà ancora qualche giorno per l'avvio dei test sierologici all'Unipol arena di Casalecchio di Reno. Al momento, riferisce il Comune, i tecnici comunali sono al lavoro per le verifiche necessarie per il cambio momentaneo di destinazione d'uso, effettuato tramite "procedura semplificata e temporanea necessaria per gestire l'epidemia in atto".

Unipol arena, fa sapere ancora il Comune, oggi ha presentato tutti i documenti necessari, e nei primissimi giorni della prossima settimana (lunedì o martedì) il Comune "provvederà alla registrazione dei suddetti". Una volta effettuata l'operazione, per l'amministrazione si potrà procedere con l'avvio delle attività del laboratorio. Il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, intanto commenta l'iniziativa definendola "un'operazione importante per il territorio, che offre un servizio non solo all'Emilia-Romagna ma anche alla città".

Per quanto riguarda invece l'attività sanitaria, affidata a Synlab, l'autorizzazione per le attività di prelievo è già arrivata dalla Regione Emilia-Romagna. "I laboratori sono pronti e operativi, autorizzati dall'Emilia-Romagna - fa sapere Synlab all'Agenzia Dire - la squadra è tecnicamente pronta. Aspettiamo solo che ci diano l'ok per il day one".

Riguardo alla data, però, continua l'azienda, "siamo in attesa di ricevere conferma del giorno esatto dell'avvio del servizio da parte di Unipol Arena". Synlab metterà a disposizione una squadra, a regime, composta da "10-20 infermieri al giorno, modulabile a seconda degli appuntamenti che vengono fissati da Unipol Arena". Le postazioni di prelievo previste per il servizio, invece, "saranno inizialmente una decina, aumentabili a seconda del flusso delle prenotazioni".

