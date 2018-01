A Santa Viola mega-sede Testimoni di Geova, il parroco: 'Li rispetto'

L'acquisto da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova della ex sede dell'Agenzia delle Entrate in via Paolo Nanni Costa, annunciata oggi dal presidente del Quartiere Vincenzo Naldi, ai microfoni di Trc, non trova l'opposizione di don Davide Marcheselli, parroco della parrocchia Cristo Re.

"Coi vicini di casa si cerca sempre di intrattenere buoni rapporti", ha detto all'agenzia Dire. Si tratta di uno stabile abbandonato e degradato da anni che sorge alle spalle della chiesa e del centro parrocchiale don Aleardo Mazzoli, in zona Santa Viola. "In tanti contesti si convive e ci si rispetta - afferma don Davide - le proprie convinzioni religiose sono sempre da rispettare: io voglio che le mie siano rispettate e a mia volta rispetto quelle degli altri".

Oltretutto, sottolinea il parroco, "se si tratta dell'acquisto di un bene degradato, che sarà riqualificato, non ci vedo nulla di male. Anzi, mi congratulo con chi ha queste possibilità".

Quella dei Testimoni di Geova in via Paolo Nanni diventerebbe una delle più grandi sedi della Congregazione in Italia: "Gesù Cristo ci parla di amore e di attenzione verso il prossimo - continua il parroco - e questi sono i criteri che ci devono animare sempre".(dire)