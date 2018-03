Maltempo, cede soffitto all'ospedale di Loiano: chiuso il reparto dialisi

Il peso della neve caduta nei giorni scorsi e le infiltrazioni hanno provocato il cedimento di parte del sottotetto dell'Ospedale di Loiano.

"Nessun problema per la sicurezza di pazienti e operatori" fa sapere Ausl "l’equipe clinico assistenziale ha immediatamente messo in sicurezza le tecnologie presenti nel Centro. Gli operatori del Servizio Tecnico dell’Azienda Usl di Bologna sono già al lavoro per ripristinare i pannelli del controsoffitto".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno effettuando i rilievi e valutando i danni. La parte danneggiata è quella che ospita il reparto dialisi che al momento è stato chiuso. Ausl sta provvedendo a dirottare i pazienti in altre strutture.

I trattamenti ai quattro pazienti in cura presso il Centro, sono garantiti al Centro Dialisi dell’Ospedale Bellaria. I trasferimenti verso e dal Bellaria sono assicurati dalla Centrale 118.