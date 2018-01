"The best in show": è Enigma il cane più bello

Si chiama Enigma il Cocker Spaniel Inglese di tre anni e si è aggiudicato il premio di "The best in show" nell’ambito dell’Esposizione Internazionale di Bologna che ha visto la partecipazione di oltre 200 razze di cani.

“Siamo davvero soddisfatti per il numero e la qualità dei cani in esposizione, inoltre lo spazio che ci ha messo a disposizione la fiera è davvero adatto per questo tipo di manifestazioni” ha sottolineato il presidente del Gruppo Cinofilo di Bologna, Alessandro Evangelisti".

Enigma è cresciuto a Firenze all’allevamento Francini’s e e oggi si prosegue con la seconda giornata a Modenacon l'Esposizione Internazionale.

