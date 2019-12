Mani nelle borse e via i portafogli: 22enne arrestata da Tiger

Non era entrata per acquistare o per rubare i prodotti in vendita, bensì i portafogli dei clienti. Ieri alle 17 nel negozio Flying Tiger di via Zamboni, molto affollato a quell'ora, visto anche il periodo natalizio, sono arrivati i Carabinieri che hanno ammanettato una cittadina bulgara di 22 anni, senza fissa dimora.

Un donna di 46 anni aveva letteralmente "bloccato la mano" della ladra mentre arraffava il portafoglio dalla sua borsa, così è stato chiamato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i motociclisti del radiomobile che hanno chiesto agli altri clienti di verificare eventuali ammanchi. Un 39enne non aveva infatti il portafoglio con 50 euro, carte e documenti, rinvenuto poi dai militari dietro uno scaffale: il denaro e i tagli esatti sono stati trovati in tasca all'arrestata.

La 22enne, pluripregiudicata, negli ultimi sei mesi era stata arrestata un paio di volte e denunciata 15 per furti con destrezza messi a segno a Bologna, Modena, Firenze e Milano.