Via Petroni, condannato per estorsione si difende: 'Cercavano di comprarmi' - VIDEO

L'avvocato Antonello Tomanelli colpevole secondo il giudice di tentata estorsione nei confronti degli esercenti di via Petroni

Dopo la decisione del giudice che lo condanna a un anno per tentata estorsione nei confronti dei commercianti di via Petroni, l'avvocato Antonello Tomanelli (ex legale dei comitati anti-movida) diffonde gli atti del processo durante una conferenza stampa indetta con il suo legale Lorenzo Tomassini.

Tomanelli attende le motivazioni della sentenza ma già annuncia ricorso in Appello.

"Avrei tentato di estorcere 25 mila euro ai commercianti di via Petroni quando un mese prima ne avevo rifiutati 50mila - commenta - queste non sono cose che dico io, sono cose agli atti".