Tommaso Bettini, morto dopo lo schianto dell'ultraleggero: i funerali a Castel San Pietro

Si terranno il 15 febbraio i funerali di Tommaso-Tommy Battini. L'addio al giovane pilota e arbitro di rugby si svolgeranno alle 10.30 presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso a Castel San Pietro Terme. Dopo il rito religioso, si raggiungerà il cimitero locale.E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Reno AirClub - Aviosuperficie: "La famiglia ringrazia tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia. Non fiori, ma offerte pro Air Club & Fun - Scuola e Ricerche, di cui Tommy era presidente".

Tommaso Battini, 23 anni, di Castel San Pietro, è deceduto qualche ora dopo il trasporto al Maggiore di Bologna, dopo un incidente aereo. Troppo gravi infatti le ferite riportate dopo che l'aereo ultraleggero che stava pilotando è finito per schiantarsi a ridosso di un argine nella frazione di Malacappa, al confine tra Castel Maggiore ed Argelato.

Subito dopo l'incidente, ma prima della tragica notizia dalla gestione dell'aviosuperficie dalla quale Battini era decollato ha spiegato a Bolognatoday cosa può essere andato storto. "Questa mattina è uscito con un ultraleggero per un volo di prova e presumiamo che abbia avuto problemi al motore poco dopo il decollo e per questo abbia ritenuto di ritornare in pista ma il motore si deve essere fermato e ha perso velocità".

Battini era anche impegnato come arbitro nel mondo del rugby, aveva frequentato l’Accademia arbitrale di Tirrenia e nella stagione corrente aveva iniziato a collaborare come consulente arbitrale per le Zebre Rugby Club.