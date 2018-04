'Diffamò Cucchi', Gianni Tonelli condannato: multa di 500 Euro

Gianni Tonelli, eletto deputato tra le file della Lega alle ultime elezioni è già segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo di polizia Sap, è stato condannato al pagamento di una multa di 500 Euro per diffamazione nei confronti della sorella di Stefano Cucchi Ilaria.



Per Tonelli è stato disposto un decreto penale di condanna. Oggetto procedimento giudiziario un post Facebook del l'ex sindacalista che commentavano un'altra vicenda giudiziaria che contrappone le due parti. "Non mi faccio intimidire" ha dichiarato Il deputato leghista "Continuerò a sostenere la stessa posizione perché gli atti processuali sono chiari".



Rincara la dose invece Ilaria Cucchi, sorella del giovane che nel 2009 morì in circostanze poco chiare nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini. "Tonelli ha fatto e fa politica sulla nostra pelle -scrive Cucchi sui social- aspetto di incontrarlo al Tribunale di Roma, dove sarà a processo per aver offeso più volte me e la mia famiglia".