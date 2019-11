Topi a scuola e lotta Hi-Tech, l'assessore: "Metodo riutilizzabile? Si vedrà"

Telecamere a infrarossi, polveri traccianti e trappole a chiusura elettronica. Sono i dispositivi messi in campo dal Comune nella lotta ai topi che hanno infestato le elementari Bottego di via della Beverara. Il punto sull'operazione è stato fatto oggi in Question Time dove Elena Foresti (M5S) ha chiesto se la tattica potrà essere estesa anche ad altri istituti, dove in passato si è verificato lo stesso problema.

A rispondere per conto dell'assessore alla sanità Barigazzi è stata la responsabile della mobilità Irene Priolo, che ha letto risposta scritta. In breve, il sistema sarà utilizzato anche in altri ambiti, ma solo se si dimostrerà il più efficace.

Il caso in questione era infatti quello dove la scuola era stata invasa da una colonia di 'topi dei tetti' una specie di roditori che utilizza gli alberi a fianco degli edifici per entrarvi. Per questo prima di dedicarsi con il tracciamento delle tane con metodi hi-tech -come è successo alle Bottego- i disinfestatori chiamati da Palazzo D'Accursio devono stabilire con quale specie di roditore si ha a che fare.

Nel caso di specie i tecnici hanno prima filmato e rintracciato le tane e i percorsi dei topi, per poi piazzare trappole mirate nei punti di passaggio, catturando quasi tutta la colonia infestante.

E' ancora presto per un protocollo di intervento che comprenda sempre e solo la lotta hi-tech ai topi ma "sicuramente il metodo eseguito alle scuole Bottego, che è stato essenziale per il successo della disinfestazione -conclude Barigazzi- verrà applicato anche in casi futuri qualora risulti il sistema più efficace da utilizzare".