Stop tornelli in stazione, il numero uno di Ferrovie: 'Sono contrarissimo'

In stand by, almeno per ora, l'installazione dei tornelli per filtrare l'accesso alla stazione di Bologna, data quasi per certa qualche mese fa.

Le ferrovie non sono dello stesso avviso: "Sono contrarissimo", afferma l'ad Maurizio Gentile, intervenendo al convegno sul Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).

Per Gentile insomma si tratterebbe di "blindare" la stazione centrale e i dati dimostrano che "i non-users, cioè quelli che non usano il sistema ferroviario - spiega - non lo fanno prevalentemente perchè non riescono a raggiungere la stazione. Quindi il vero problema è la possibilità che sia integrato con la mobilità urbana".

A dicembre Patrizia Impresa, il prefetto di Bologna, aveva annunciato il progetto sottolienando che la 'chiusura' a chi non ha il biglietto del maggiore scalo ferroviario della città attraverso sistemi di filtraggio "ha prodotto risultati positivi nelle altre città, perché il viaggiatore sente una maggiore sicurezza".

L'ad invece elenca diversi punti: agevolazioni per i parcheggi nelle vicinanze, orari dei bus coordinati, servizi navetta, diminuzione del rischio ritardi e anche "maggior sicurezza". Ma, aggiunge Gentile, "sicurezza e decoro sono all'ultimo punto, lo dico qui a Bologna dove si sta pensando di chiudere e blindare la stazione. Io personalmente sono contrarissimo, perchè il grande successo e il grande appeal del trasporto ferroviario è la facilità d'uso".