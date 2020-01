Cade dalle scale mentre scende dalla Torre Asinelli: soccorsi sul posto

Operazione di soccorso nel primo pomeriggio alla torre degli Asinelli. Poco dopo le 13:15 i vigili del fuoco e il 118 sono stati chiamati in via Rizzoli per prestare soccorso a un uomo. Durante la discesa il soggetto è scivolato e caduto dalle scale, finendo per farsi male a una spalla e riportando alcune contusioni.

Sul posto per precauzione è arrivato anche il nucleo speleo alpino fluviale che ha iniziato a risalire la scalinata interna. L'uomo è stato trovato a metà strada, mentre scendeva autonomamente aiutato da alcuni altri ospiti della Torre. Assistito durante tutta la discesa la stessa vittima della caduta è stata poi medicata sul posto dal 118. Come sempre in questi casi, l'ascensione alla torre è stata temporaneamente interdetta.