Torre dell'Orologio aperta al pubblico? 'Sì' all'unanimità

Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità di "dare particolare priorità" agli interventi necessari a garantire "la fruibilità e l'accessibilità" della Torre dell'orologio di Palazzo D'Accursio. In altre parole si chiede al sindaco e alla giunta di far sì che possa essere visitata.

E' tutto contenuto in un odg approvato oggi su iniziativa dell'ufficio di presidenza del Consiglio: le prime firme sono della presidente Luisa Guidone (Pd) e del vicepresidente Marco Piazza (M5s), seguite da quelle di tutti i capigruppo. Nel documento, in premessa, si ricorda che di recente Merola ha manifestato l'impegno a riaprire la Torre "quanto prima" e che nel piano dei lavori pubblici del 2018 sono stati finanziati interventi per 220.000 euro.

Secondo la proposta, i visitatori in un primo momento potrebbero salire solo fino al secondo livello della torre, prevedendo di aggiungere il terzo livello in una seconda fase qualora i lavori o le autorizzazioni per l'accesso al terzo livello "richiedessero tempi imprevisti o nettamente preponderanti". Il Consiglio, inoltre, suggerisce di "installare pannelli informativi per arricchire la visita con notizie storiche e culturali", di "integrare la visita della Torre dell'orologio in un percorso di visita della città" e di "offrire un accesso combinato alla Torre e alle Collezioni comunali d'arte, valutando la possibilità di valorizzare anche la bellissima prospettiva di via Indipendenza che si gode da alcune finestre della sede delle Collezioni". (dire)