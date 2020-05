"Schiaffo" a Pisa: la torre più pendente d'Italia è la Garisenda

Benchè sia famosa in tutto il mondo per essere particolarmente "pendente", la Torre di Pisa non detiene il primato italiano.

Infatti, con un angolo di 3,97 gradi, non supera la nostra Garisenda che ha un'inclinazione di 4 gradi. Tuttavia la più storte di tutte potrebbe essere la torre di Midlum sempre in Gernania: la sua pendenza è di 6,74 gradi.

La Garisenda, fu costruita a partire dagli inizi del XII secolo e, pare pendesse già dalla nascita, almeno da quanto riferisce Dante Alighieri nel canto XXXI della Divina Commedia: “Qual pare a riguardar la Carisenda / sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada / sovr’essa sì ched ella incontro penda; / tal parve Anteo a me che stava a bada / di vederlo chinare, e fu tal ora / ch’ i’ avrei voluto ir per altra strada”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Originariamente era alta circa 60 m e proprio a causa della pendenza, nel 1293 il Comune decise, prima di abbatterla, poi di mozzarla di 12 metri.