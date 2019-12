Torri in rosso natalizio: il 25 e il 26 spettacolo con giochi e dissolvenze

Le due Torri stupiscono. Dopo i colori rossoblù, accesi per le tre vittorie del Bologna Calcio, Ascom lancia la nuova inziativa nell'ambito del progetto 'Luci e colori per la Torre degli Asinelli'.

Nei giorni di Natale e Santo Stefano, fa sapere l'associazione, la torre "sarà magicamente colorata con un 'rosso natalizio' e un 'colore ocra' e animata con giochi, dissolvenze e movimenti d'intensità delle luci".

Sarà "uno spettacolo nello spettacolo, che creerà un'atmosfera natalizia suggestiva con una scenografia colorata che sarà visibile da tutti i punti della città". Soddisfatto il direttore generale di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, che ricorda come Confocommercio "abbia fortemente creduto nel progetto 'Luci e colori per la Torre degli Asinelli'.

Per la nostra associazione- afferma- l'illuminazione della torre è infatti, prima di tutto, un progetto per la città, un'occasione per contribuire all'economia turistica e all'attrattività di Bologna, che ha ancora consistenti potenzialità di crescita in termini di arrivi e presenze".

L'auspicio, ovviamente, è che "la sorpresa che abbiamo riservato per Natale e Santo Stefano stupisca ancora una volta e sia un nuovo, importante tassello di questa prima edizione", conclude Tonelli, che coglie l'occasione per ringraziare "tutti i soggetti che hanno condiviso e sostenuto il progetto".