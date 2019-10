Tortellini 'dell'accoglienza' al pollo: Fdi risponde offrendo mortadella in piazza

Ai tortellini al pollo Fratelli d'Italia risponde offrendo mortadella in piazza. E' questa l'iniziativa organizzata "in maniera goliardica ma anche un po' no", spiega alla Dire Stefano Cavedagna, portavoce nazionale dei giovani di Fdi, che aggiunge come sarà offerta "della intollerante, xenofoba, sovversiva e soprattutto buonissima mortadella ai bolognesi".

L'appuntamento è domani, dalle 10 alle 12, in via Ugo Bassi, giorno di San Petronio: festa travolta anche dalle polemiche nel corso degli utlimi due giorni, per la decisione di proporre anche tortellini al pollo. Un'idea lanciata per permettere anche a chi non mangia maiale di poter assaggiare la pasta fatta a mano dalle sfogline.

La mortadella sarà offerta a tutti coloro che passeranno, "senza distinzione di sesso, razza e religione come insegna la nostra Costituzione - incalza Cavedagna - Un piccolo gesto per condividere le nostre tradizioni, anche gastronomiche, cosi' come sono" e cioe' "genuine, spontanee e soprattutto buone- E se qualcuno ritiene offensivo mangiare della mortadella non si disperi, può' semplicemente mangiare qualcos'altro. Non ci offenderemo di sicuro, noi".