Polemica tortellini al pollo, la Curia: "E' cortesia per gli ospiti, polemiche inaccettabili"

Una "Fake News" l'idea di un pranzo consumato con il ripieno modificato per andare incontro ai commensali musulmani, e la polemica sul ripieno che "non è accettabile". Dura nota dell'Arcidiocesi di Bologna, in risposta alla discussione montata in mattinata sulla presenza per i festaggiamenti di tortellini in tavola anche con il ripieno di pollo.

Specificando che "l’Arcivescovo Matteo Zuppi ha appreso la notizia del tortellino con carne di pollo solo questa mattina e dai media", via Altabbella ha spiegato che "il comitato petroniano (che organizza i festeggiamenti, ndr) ha previsto che accanto ai quintali di tortellini conformi alla ricetta depositata, siano preparati anche pochi chilogrammi senza maiale (nel ripieno) per chi non può mangiarne per diversi motivi".

"E’ sorprendente -prosegue la nota- che una fake news sia utilizzata per confondere bolognesi e italiani e tanto più che una normale regola di accoglienza e di riguardo verso gli invitati sia interpretata come offesa alla tradizione. Infatti la preoccupazione è che tutti possano partecipare alla festa, anche chi ha problemi o altre abitudini alimentari o motivi religiosi. Alcune polemiche e strumentalizzazioni non sono accettabili neanche in campagna elettorale. Con la festa di san Petronio continueremo a vivere la tradizione della nostra città e della nostra Chiesa. Sarà come sempre un momento di unità intorno al Padre defensor di tutti i bolognesi".