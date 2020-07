Tossignano, furto al Palazzo Baronale: "Rubati cristalli di gesso di rilevante importanza"

Furto al Palazzo Baronale di Tossignano, da dove qualche giorno fa sono state trafugati diversi cristalli di gesso ritenuti di rilevante importanza scientifica e testimoniale". A denunciare il fatto , attraverso un comunicato congiunto, sono l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e la Federazione Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna: "Con grande disappunto e rincrescimento - si legge nella nota - comunichiamo il furto di circa trenta diversi tipi di cristalli di gesso,tra cui alcuni di lapisspecularis, di rilevante importanza scientifica e testimoniale, destinati al realizzando Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola all'interno del Palazzo Baronale di Tossignano (BO)".

I cristalli appartenevano alla “Collezione Luciano Bentini”, ceduta in comodato d'uso gratuito al Parco regionale legato alla vena del gesso dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e dovevano rappresentare il fulcro del percorso espositivo del nuovo museo.

"La realizzazione del Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola - speiga ancora la nota - promosso già da alcuni anni dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, si sta concretizzando con la progettazione e l’affidamento dei lavori che consentiranno di realizzare unospazio espositivo, un ristorante e un punto informativo .L’allestimento del Museo si inserisce nel POR-FESR, Asse 5 “Progetto per la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico delParco regionale della Vena del Gesso Romagnola, come motore dello sviluppo del turismo sostenibile nell'Appennino faentino e imolese”,sotto la supervisione scientifica dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)" . Il futuro Museo della Vena del Gesso Romagnola - chiosano l'Ente e la Federazione - "è parte integrante del“Sistema museale territoriale diffuso”,che si articola in edifici,luoghi, paesaggi, punti panoramici, geositi, sentieri, percorsi ciclabili, tutti raccordati tra di loro con alcuni immobili che rappresentano i puntidi informazione/divulgazione principale lungo la dorsale geologica del territorio del Parco."