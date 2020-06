Tper, lavoratori in presidio: "Vogliamo un incontro, ritirate il bando biglietterie" | VIDEO

Fuori programma durante il presidio di Usb davanti alla sede di Tper di via Saliceto a Bologna per chiedere il ritiro del bando per la gestione delle biglietterie. La protesta infatti, in seguito al diniego dell'azienda, è proseguita all'interno della struttura. Il sindacato, dopo essersi visto negare un incontro con la dirigenza di Tper, è entrato in corteo nella sede dell'azienda di trasporti, con tanto di megafono a diffondere le rivendicazioni.

Dai piani alti è sceso Filippo Palombini, responsabile delle risorse umane e delle relazioni sindacali, che ha respinto il pressing per l'incontro e allertato le Forze dell'ordine, sostenendo che il presidio non fosse autorizzato. I manifestanti sono però rimasti all'interno della sede di Tper insistendo per ottenere un incontro. Sul piatto, la questione dell'appalto esterno per quanto riguarda le biglietterie, che secondo i conti di Usb non solo è viziato da "un presunto conflitto di interessi", motivo per il quale la sigla si è rivolta all'Anac (Agenzia nazionale anti corruzione), che ha il potere di annullare il bando qualora venissero riscontrate irregolarità, ma non piace neppure per il il peggioramento delle condizioni contrattuali dei dipendenti delle biglietterie.

Infatti, secondo il bando, il contratto dei lavoratori passerebbe da quello del commercio al multiservizi, causando, secondo i calcoli del sindacato, una perdita compresa tra i 200 e i 400 euro su uno stipendio medio di 1.200-1.400 euro, senza contare che personale con una media di 15 anni di esperienza si ritroverebbe ad affrontare un periodo di prova di 15 giorni. Per tutto questo Usb chiede il ritiro del bando "in autotutela" e la reinternalizzazione del servizio. (Dire)