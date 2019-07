Aumenti Tper, cosa pensano i bolognesi: le vostre voci

Dal primo agosto scattano gli aumenti per i biglietti, una manovra dovuta all’andamento dell’inflazione: 20 centesimi in più sul ticket per corsa singola che, tra qualche settimana, costerà 1 euro e 50. Costerà 2 euro se acquistato a bordo, 50 centesimi in più rispetto a prima. Il Citypass, il carnet da 10 viaggi, si troverà a 14 euro. Nessun aumento, invece, sugli abbonamenti. Alle pensiline del centro, dove i passeggeri aspettano la loro corsa, ma anche nel cuore della città, il tema dei rincari è tra i più gettonati.

Oltre alle polemiche scattate nel mondo della politica, una doccia fredda non solo per l'associazione Piazza Grande che l'ha definita così nei giorni scorsi, ma anche per molti cittadini e cittadine.