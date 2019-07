Stop aumenti biglietti bus Tper, Zignani Uil: 'Il Comune ha dimostrato di saper ascoltare le istanze'

L'amministrazione comunale avrebbe stoppato l'aumento del prezzo dei biglietti degli autobus Tper annunciato i primi di luglio. "Fermo restando che il comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale va stigmatizzato poiché gli accordi si firmano e si rispettano, lo stop all’aumento delle tariffe del biglietto dell’autobus, deciso oggi, non può che essere condiviso dalla Uil Emilia Romagna", scrive in una nota il segretario generale Uil Emilia Romagna e Bologna, Giuliano Zignani.

Per il segretrio "bloccando l’aumento del costo del biglietto per i prossimi cinque anni, l’Amministrazione ha dimostrato di saper ascoltare e accogliere le istanze del sindacato che si era opposto in modo fermo e deciso a questa decisione". La UIl che ha partecipato al tavolo in Comune "ha cercato di raddrizzare le storture di un provvedimento da noi considerato iniquo. A tal fine, bene l’incremento delle durata del biglietto e gli sconti destinati ai lavoratori la cui impresa si trova fuori città e ricorrono all’utilizzo di linee urbane ed extraurbane - fa sapere Zignani - raggiunto pertanto l’accordo, confidiamo che in un comportamento più rispettoso dell’Amministrazione verso le parti sociali".