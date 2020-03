Coronavirus, Tper riduce le corse. Usb e Sgb: "Così c'è più gente, pericoloso"

La decisione di Tper di diminuire le corse degli autobus a Bologna non piace ai sindacati Sgb e Usb perché rischia di non andare incontro all'esigenza di frenare il coronavirus. Anzi, al contrario, secondo le sigle crea sovraffollamento e conseguente aumento di contatto tra i passeggeri.

Meno corse Tper, Usb: "Motivazione economica ma pericolosa"

"Tper e l'assessorato regionale ai Trasporti non fanno il loro dovere per il contenimento dell'epidemia. Viene tagliato drasticamente il servizio e il personale viene messo in ferie obbligate - scrive Usb - creando disagio alla cittadinanza con una frequenza più bassa e di conseguenza con mezzi più affollati, potenzialmente più pericolosi".

"Sappiamo benissimo che l'utenza è drasticamente calata anche per le stesse disposizioni del Governo ma questo non significa che bisogna ridurre il numero degli autobus in circolazione, anzi abbiamo bisogno di evitare al massimo la concentrazione dell'utenza, almeno fino a quanto non verrà completamente bloccata la circolazione o fino a quando non sarà passata l'emergenza".

"Quale può essere la motivazione se non meramente economica?" - si domanda Usb, segnalando che altre Regioni hanno fatto l'opposto mantenendo inalterati il numero delle corse e le linee. Inoltre, per Usb ci sono "ritardi su vari aspetti: sulla chiusura della porta anteriore, sulle barriere amovibili di protezione per i conducenti, sulla distribuzione dei dispositivi di protezione per il personale (gel e altro), sulla vendita a bordo dei biglietti, sulle comunicazioni all'utenza e anche sulle modalita' di attivazione dello smart working".

Meno corse Tper, Sgb: "Sospendete controllo biglietti a bordo"

Anche il sindacato di base Sgb non condivide la scelta di ridurre il servizio di trasporto pubblico e attacca: "la decisione aziendale di ridurre il servizio avrà, come unico effetto, quello di favorire l'affollamento dei mezzi - sostiene Sgb - cosa non solo sconsigliata, ma pericolosa".

Il sindacato segnala poi situazioni critiche per i lavoratori Tper, alle prese con "identiche problematiche" emerse in altre aziende di trasporto, come la mancanza di protezioni o i mezzi sporchi. Anche per questo, Sgb chiede che venga "immediatamente sospesa l'attività di controllo dei biglietti a bordo" e in generale che vengano fermate "tutte quelle attività che non permettono di mantenere le distanze di sicurezza e che non sono strettamente necessarie a garantire un servizio essenziale".