'Chi conosce (e rispetta) le regole vince': Tper premia la classe vincitrice del concorso 'In media stat bus'

Il clickday del progetto 'In media stat bus' di Tper e Centro Antartide è una sfida tra tutte le classi delle scuole medie di Bologna che si sono battute a colpi di domande sulla conoscenza dell’azienda e sulle 10 “linee del rispetto”.

Quando va validato il titolo di viaggio? Cosa fare dello zaino quando si sale a bordo? Quale è stato il primo deposito dei tram in città? Su queste e altre domande hanno gareggiato quasi 50 classi di tutta la città, in una sfida all’ultimo click che si è aperta sul sito di Tper lo scorso 9 maggio.

Solo 10 classi sono riuscite a indicare tutte le risposte esatte e alla più veloce di queste, la 2 C della scuola secondaria di primo grado Zappa, è andato il premio di 500 euro da utilizzare per il viaggio di una o più gite scolastiche in pullman.

Nella mattinata i ragazzi vincitori sono stati poi invitati ad animare lo speciale gioco da piazza “Le linee del rispetto” in cui si sono sfidati in una specie di enorme gioco dell’oca passando virtualmente da bus a bus per le strade della città, a rispondere alle stesse domande oggetto del contest e del manifesto e della pubblicazione “In media stat bus - Le linee del rispetto”, ricevuta da tutte le scuole e che, accanto ad alcune informazioni sull’azienda, invitava gli studenti a soffermarsi su 10 regole (ciascuna rappresentata da una immaginaria linea di bus) che è necessario seguire quando si sale su un mezzo pubblico.

In media stat bus è un progetto didattico promosso da Tper in collaborazione con il Centro Antartide di Bologna e con la partecipazione del Teatro dei Mignoli, nell’ambito del percorso “L'autobus da comunità a community” che da cinque anni fa incontrare gli autisti e i verificatori dell’azienda con studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Bologna.