TPO, Merola allunga la convenzione al centro sociale

Il Comune di Bologna conferma l'allungamento della convenzione al TPO, Teatro Polivamente Occupato, e la sua sede di via Casarini almeno fino al 2021. La Giunta Merola ha approvato la delibera nella seduta di martedi' scorso, nella quale si conferma anche il canone annuo complessivo di 13.575 euro a carico delle due associazioni Ya Basta! e Atash a cui il Comune ha assegnato i locali di via Casarini 17/4 e 17/5 ormai piu' di dieci anni fa. Le due associazioni, si spiega, "erano al tempo afferenti al gruppo ex Tpo e avevano restituito nei tempi concordati l'immobile di via Lenin 144".

Nella delibera, Palazzo D'Accursio valuta "positivamente l'attività svolta negli anni dalle associazioni Ya Basta! e Atash, di cui e' stato dato puntuale riscontro nelle relazioni annuali di attivita' e relativi bilanci". In particolare, il Comune rileva il "ruolo di aggregatore culturale ricoperto da entrambe le associazioni, richiamato anche nel Piano strategico per lo sport", affiancate da altre associazioni e gruppi informali come Cheap e Radio Kairos. In ambito culturale, si legge ancora nell'atto, "sono state realizzate numerose attivita' nei settori della musica live, culture underground, cinema, illustrazione, fumetto, libri, editoria, street art, danza e performance, mentre l'area della promozione sociale e dei diritti ha svolto attivita' rivolte a giovani e minori e ai migranti, con particolare attenzione all'intercultura e alla promozione dei diritti di cittadinanza, alla coesione sociale nel territorio, alla promozione dello sport come elemento di inclusione, alla solidarieta' internazionale".

Non solo. La Giunta Merola mette nero su bianco anche che "il ricco programma di attivita' relativo al periodo 2018-2021 (giugno) conferma il ruolo che entrambe le associazioni ancora ricoprono sul territorio". Per questo, Palazzo D'Accursio ritiene "opportuno proseguire il rapporto di convenzione con le associazioni Ya Basta! e Atash allineandone la durata alla scadenza del contratto d'affitto tra il Comune di Bologna e Rfi". La convenzione col Tpo per la sede di via Casarini viene dunque prolungata fino al 30 settembre 2021, "cosi' da consentire tutti gli adempimenti necessari alla corretta restituzione degli immobili alla proprieta' alla scadenza del contratto prevista per il 6 dicembre 2021".